Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сообщил, что верит в организацию боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Поединок запланирован на 18 аперля, однако из-за пандемии коронавируса пока не имеет места проведения.

— Я верю, что Уайт (президент UFC) справится и сделает этот бой. Я не сомневаюсь в нем, потому что когда он за что-то берется, то доводит дело до конца. Тем более, что UFC 249 — один из самых больших кардов года, — цитирует Кормье mmamania.com.