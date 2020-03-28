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Кормье верит, что бой Хабиб — Фергюсон состоится

17:37
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сообщил, что верит в организацию боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Поединок запланирован на 18 аперля, однако из-за пандемии коронавируса пока не имеет места проведения.

— Я верю, что Уайт (президент UFC) справится и сделает этот бой. Я не сомневаюсь в нем, потому что когда он за что-то берется, то доводит дело до конца. Тем более, что UFC 249 — один из самых больших кардов года, — цитирует Кормье mmamania.com.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




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