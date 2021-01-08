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Кормье показал фото, на котором целует Хабиба

10:14
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал в Instagram фотографию.

На снимке он целует в голову российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Четвертый король AKA!» — подписано фото.

«Большой брат, друг, спарринг-партнер, учитель английского. Мы AKA», — ответил Хабиб, перепостив фото.

Напомним, что Нурмагомедов и Кормье вместе тренировались в зале AKA
(American Kickboxing Academy) в Сан-Хосе.

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