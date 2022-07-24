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Даниэль Кормье обратился к Густафссону: «Уходи, друг мой»

Кормье обратился к Густафссону после поражения шведа от Крылова
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) посоветовал 36-летнему полутяжеловесу Александру Густафссону (18-7) завершить карьеру после поражения от Никиты Крылова (28-9) на UFC Fight Night 208.

«С Густафссоном все, — написал Кормье в Twitter. — Ему нужно уйти, потому что он съедает каждый тяжелый удар. У него больше нет подбородка. Уходи, друг мой. У всех есть срок годности. Ты один из лучших среди тех, кто не владел титулом».

Густафссон потерпел четвертое поражение подряд. 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне он проиграл Крылову нокаутом в первом раунде. Бой продлился чуть больше минуты.

Даниэль Кормье
UFC
ММА
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