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Сегодня, 09:40

Один из лучших кикбоксеров в истории дебютирует в UFC 3 сентября в Париже

Давид Хачатрян
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Двукратный чемпион Glory в полусреднем весе Седрик Думбе (2-0) встретится с Дарианом Уиксом (5-2) на турнире UFC Fight Night 209 в Париже, который состоится 3 сентября. Об этом сообщает Sherdog со ссылкой на собственные источники.

Думбе провел два боя по правилам ММА, и оба выиграл. В кикбоксинге он имеет рекорд 75-7-1. Он покинул Glory после победы над Муртелом Гроенхартом на Glory 77 в январе 2021 года.

Уикс потерпел два поражения в двух последних поединках. В прошлом бою он проиграл Яну Гарри (10-0) на UFC 273. Турнир состоялся 9 апреля в Джексонвилле, США.

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