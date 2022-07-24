Франсис Нганну отреагировал на бой Аспиналла и Блейдса на UFC Fight Night 208

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) пожелал 29-летнему британскому тяжеловесу Тому Аспиналлу (12-3) поправиться как можно быстрее, а также попросил проявить уважение к Кертису Блейдсу (16-3).

«Неприятная остановка боя. Надеюсь, Аспиналл поправится. Проявите большое уважение к Кертису!», — написал Нганну в Twitter.

Аспиналл в бою с Блейдсом получил травму ноги на первых секундах боя на UFC Fight Night 208 в Лондоне. Ему было засчитано техническое поражение.