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Сегодня, 09:25

Франсис Нганну отреагировал на бой Аспиналла и Блейдса на UFC Fight Night 208

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) пожелал 29-летнему британскому тяжеловесу Тому Аспиналлу (12-3) поправиться как можно быстрее, а также попросил проявить уважение к Кертису Блейдсу (16-3).

«Неприятная остановка боя. Надеюсь, Аспиналл поправится. Проявите большое уважение к Кертису!», — написал Нганну в Twitter.

Аспиналл в бою с Блейдсом получил травму ноги на первых секундах боя на UFC Fight Night 208 в Лондоне. Ему было засчитано техническое поражение.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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