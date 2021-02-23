Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил ошибку Кертиса Блейдса в поединке с Дерриком Льюисом.

«Я могу говорить, исходя из своего опыта боя с Дерриком. Его нужно переводить, когда он пятится и когда он поднимает руки в блок. Кертис наносил удары, Деррик поднимал блок, но Кертис не проходил, потому что у него складывалось в стойке, зачем бороться? Он либо бил, либо проходил, но не делал эти вещи одновременно. А их нужно делать именно так, смешивать их. В сегодняшних ММА ты не можешь бить и бороться по отдельности, ты должен смешивать техники», — сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.

21 февраля Деррик Льюис нокаутировал Кертиса Блейдса во 2-м раунде главного боя UFC Vegas 19. Льюис встретил соперника апперкотом, когда тот проходил в ноги.