UFC раскритиковали за появление Чендлера в ролике, посвященному истории афроамериканцев

Лига UFC подверглась критике за промо-ролик, посвященному так называемому «месяцу черной истории», где основным действующим лицом был белый боец UFC Майкл Чендлер. Ролик был показан в ночь на 21 февраля перед шоу UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19), где в главном бою сошлись афроамериканцы Кертис Блейдс и Деррик Льюис.

Февраль официально признан «месяцем черной истории» в США и ряде других стран. В этот месяц проводятся мероприятия, где рассказывается о борьбе с рабством и расизмом, а также отмечается вклад афроамериканцев в развитие культурной и политической жизни.

Участие в ролике Чендлера, усыновившего темнокожего ребенка, вызвало шквал негатива в сторону UFC среди представителей американских СМИ.

«Вы все думаете, что я лгу об этом белом спасителе, которого промоушен UFC показал в эфире, посвященному месяцу афроамериканцев?», — возмутился главный редактор Combat Sports Андреас Хейл.

«Мне нравится, как в конце говорится: «Лига UFC гордится тем, что празднует месяц черной истории, признавая достижения своих афроамериканских и чернокожих спортсменов...», но при этом показывая в эфире белого спортсмена», — написала Штеффи Хейс, журналистка Bloody Elbow.

«Не буду врать, я не смотрел бой достаточно внимательно, чтобы судить, — пишет Мэтт Уэллс, журналист The Body Lock. — Но я все еще смущен попыткой UFC признать месяц афроамериканцев».

«Теперь UFC, вероятно, покажет в эфире, посвященному азиатским-американцам, Стипе Миочича, обедающего в Panda Express», — написал Зевс Типадо — основатель сайта Middle Easy.

«Лицо любого темнокожего бойца UFC, когда лига решила, что Майкл Чэндлер — идеальный кандидат, чтобы поговорить о месяце черной истории», — пишет спортивное издание The Combat Hub в своем Twitter, прикрепив такое фото: