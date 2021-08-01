Экс-чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье прокомментировал победу Эй Джея Макки над Патрисио Фрейре в финале Гран-при полулегкого веса Bellator.

«Я счастлив за Эй Джея Макки и его отца Антонио Макки. У них был план, и они его придерживались. Эй Джей начал его выполнять план еще в зале своего отца. Потрясающее выступление! Лос-Анджелес любит этого парня! Поздравляю, чемпион! Победа в Гран-при и получение этого приза изменит твою жизнь. Интересно посмотреть, как будет развиваться карьера Эй Джея», — написал Кормье в Twitter.

Happy for @ELNegro01 and @ajmckee101 these cats had a plan and stuck with it. They did it out of his fathers gym too. Absolutely amazing Los Angeles loves that kid! Congratulations champ! Winning a grand prize changes your life. Interested to see what the future holds for AJ! — Daniel Cormier (@dc_mma) August 1, 2021

Макки победил Фрейре удушающим приемом в первом раунде. На кону стоял не только титул в полулегком весе, но и солидный денежный приз в размере 1 миллиона долларов. Бойцы сразились в главном событии турнира Bellator 263, который завершился сегодня в Инглвуд (штат Калифорния).