Кормье — о победе Макки над Фрейре: «Денежный приз изменит его жизнь»
Экс-чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье прокомментировал победу Эй Джея Макки над Патрисио Фрейре в финале Гран-при полулегкого веса Bellator.
«Я счастлив за Эй Джея Макки и его отца Антонио Макки. У них был план, и они его придерживались. Эй Джей начал его выполнять план еще в зале своего отца. Потрясающее выступление! Лос-Анджелес любит этого парня! Поздравляю, чемпион! Победа в Гран-при и получение этого приза изменит твою жизнь. Интересно посмотреть, как будет развиваться карьера Эй Джея», — написал Кормье в Twitter.
Макки победил Фрейре удушающим приемом в первом раунде. На кону стоял не только титул в полулегком весе, но и солидный денежный приз в размере 1 миллиона долларов. Бойцы сразились в главном событии турнира Bellator 263, который завершился сегодня в Инглвуд (штат Калифорния).
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