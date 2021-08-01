Сборная России выиграла 15 медалей во второй день молодежного чемпионата мира по ММА
Российские спортсмены завоевали 15 медалей в возрастной категории 14-15 лет во второй день молодежного чемпионата мира по ММА, проходящего в Софии, сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Сборная России при поддержке РМК выиграла 5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых награды.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Артур Жалов, Юсуп Кукаев, Тамерлан Дзауров, Дарья Сидорова и Алина Зайцева.
Победители и призеры в составе российской команды по итогам чемпионата мира по ММА среди спортсменов 14-15 лет:
Юноши
до 40 кг: Артур Жалов — золото
до 44 кг: Халил Пирмагомедов — серебро, Абубукар Заитов — бронза
до 48 кг: Мамед Абдулмежидов — серебро
до 52 кг: Алан Сайидов — бронза
до 62 кг: Юсуп Кукаев — золото, Максим Ширинов — серебро
до 67 кг: Магомед Салтаханов — серебро
до 72 кг: Тамерлан Дзауров — золото
до 100 кг: Руслан Овсянников — серебро
Девушки
до 44 кг: Дарья Сидорова — золото, Виктория Белякова — серебро
до 48 кг: Алина Зайцева — золото, Алина Кокорина — серебро
до 72 кг: Елизавета Егоршина — серебро
Перед завершающим днем соревнований в активе сборной России по ММА 29 медалей (10 золотых, 14 серебряных, 5 бронзовых).
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