Сборная России выиграла 15 медалей во второй день молодежного чемпионата мира по ММА

Российские спортсмены завоевали 15 медалей в возрастной категории 14-15 лет во второй день молодежного чемпионата мира по ММА, проходящего в Софии, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Сборная России при поддержке РМК выиграла 5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых награды.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Артур Жалов, Юсуп Кукаев, Тамерлан Дзауров, Дарья Сидорова и Алина Зайцева.

Победители и призеры в составе российской команды по итогам чемпионата мира по ММА среди спортсменов 14-15 лет:

Юноши

до 40 кг: Артур Жалов — золото

до 44 кг: Халил Пирмагомедов — серебро, Абубукар Заитов — бронза

до 48 кг: Мамед Абдулмежидов — серебро

до 52 кг: Алан Сайидов — бронза

до 62 кг: Юсуп Кукаев — золото, Максим Ширинов — серебро

до 67 кг: Магомед Салтаханов — серебро

до 72 кг: Тамерлан Дзауров — золото

до 100 кг: Руслан Овсянников — серебро

Девушки

до 44 кг: Дарья Сидорова — золото, Виктория Белякова — серебро

до 48 кг: Алина Зайцева — золото, Алина Кокорина — серебро

до 72 кг: Елизавета Егоршина — серебро

Перед завершающим днем соревнований в активе сборной России по ММА 29 медалей (10 золотых, 14 серебряных, 5 бронзовых).