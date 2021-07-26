Кори Сэндхэген: «По Диллашоу стало гораздо легче попасть»

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген ожидал увидеть более сильную версию Ти Джея Диллашоу в стойке.

В ночь с 24-е на 25 июля 29-летний Сэндхэген проиграл 25-летнему Диллашоу раздельным решением на турнире UFC Vegas 32.

«Я считаю, что я выиграл 2-й раунд, 5-й, проиграл 1-й, а 3-й и 4-й были очень близкими, — говорит Сэндхэген на подкасте Morning Kombat. — Я четко слышал, как в 5-м раунде его угол кричал ему: «Нам нужен нокаут! Вперед, Ти Джей!». То есть они далеко не были уверены в том, что выигрывают. ММА очень сложны для судейской оценки. Кто-то учитывает ущерб, кто-то контроль, кто-то давление, кто-то статистику ударов. Я нанес ему огромный ущерб, это не только удары, но и травмированное колено. Его травмировал я, потому что скрутил ему пятку и порвал связки колена, а он не смог защититься. То, что он говорит про то, что вел себя в этой позиции лениво и так далее — это лукавство. Колено травмировал ему я.

Он совсем не мог переводить меня. Перевел только 2 раза из 19 и то, когда я бил летящее колено и спиннинг-хук-кик. А когда я оказывался на земле, то выходил на сабмишены и ставил перед ним сложные задачи. Это был не тот Ти Джей, что когда-то спарринговал со мной. По нему стало гораздо легче попасть, он не использовал футворк и свои защитные ресурсы, всей это ловкости в защите не было. Он стоял на удобной мне дистанции и пропускал удары. Я думал, он будет стоять подальше и резко врываться на эту дистанцию, но он просто все время стоял на ней, и я легко разбирал его ударами. При этом, я считаю, что не пробежал лишнюю милю в этом бою, образно говоря. Мне нужно было пробежать эту милю, и я мог ее пробежать, чтобы уже точно убедить судей".