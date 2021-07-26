Кори Сэндхэген: «Петр Ян выиграет у Стерлинга и Диллашоу»

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген считает российского бойца Петра Ян более сильным ударником, чем Ти Джей Диллашоу.

«Я думаю, Ян побьет Стерлинга, то, как сложился первый бой, уже многое дает понять. Ян против Ти Джея — очень хороший поединок. Думаю, Ян — более сильный ударник и его защита немного лучше, поэтому он, скорее всего, победит», — сказал Сэндхэген на YouTube-канале Morning Kombat.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг подерутся 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.

Первый бой между Яном и Стерлингом прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес сопернику запрещенный удар в голову коленом, за что был дисквалифицирован. Яну засчитали поражение, а Стерлинг стал чемпионом UFC.