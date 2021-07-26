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Кори Сэндхэген: «Хочу подраться с Робом Фонтом. Мне сказали, что в случае победы выйду на титул»

23:23
Кори Сэндхэген. Фото Instagram
Кори Сэндхэген. Фото Instagram
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Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген после поражения Ти Джею Диллашоу хочет провести поединок против 3-го номера дивизиона Роба Фонта.

«Я бы подрался с Робом Фонтом сейчас, — говорит Сэндхэген на подкасте Morning Kombat. — Возьму какое-то время, думаю, ситуация не та, чтобы я немедленно дрался снова. Я все еще в титульной гонке, и Роб Фонт выглядит как хороший вариант.

После боя с Ти Джеем ко мне подошел Шон Шелби и сказал: «Я ничего не могу поделать с решением судей, но я бы хотел, чтобы ты оставался активным. Если ты выиграешь один бой, то будешь драться за титул. Не обещаю, но это очень вероятно». Поэтому я готов подраться с Робом Фонтом и выйти на титул".

24 июля Сэндхэген проиграл Диллашоу раздельным решением на турнире UFC Vegas 32.

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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