Кори Сэндхэген: «Хочу подраться с Робом Фонтом. Мне сказали, что в случае победы выйду на титул»

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген после поражения Ти Джею Диллашоу хочет провести поединок против 3-го номера дивизиона Роба Фонта.

«Я бы подрался с Робом Фонтом сейчас, — говорит Сэндхэген на подкасте Morning Kombat. — Возьму какое-то время, думаю, ситуация не та, чтобы я немедленно дрался снова. Я все еще в титульной гонке, и Роб Фонт выглядит как хороший вариант.

После боя с Ти Джеем ко мне подошел Шон Шелби и сказал: «Я ничего не могу поделать с решением судей, но я бы хотел, чтобы ты оставался активным. Если ты выиграешь один бой, то будешь драться за титул. Не обещаю, но это очень вероятно». Поэтому я готов подраться с Робом Фонтом и выйти на титул".

24 июля Сэндхэген проиграл Диллашоу раздельным решением на турнире UFC Vegas 32.