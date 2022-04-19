Мухаммад обошел Люке в рейтинге UFC в полусреднем весе

33-летний Белал Мухаммад (21-3) сместил Висенте Люке (21-8) с 5-й строчки рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над бразильцем единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) на UFC on ESPN 34 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.

Выше Мухаммада в рейтинге находятся только Гилберт Бернс (20-5), Хамзат Чимаев (11-0), Леон Эдвардс (19-3), Колби Ковингтон (17-3) и чемпион Камару Усман (20-1).

Также Дастин Порье (28-7) сместил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) с 7-й строчки рейтинга вне зависимости от категории.

Действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) поднялся на 11-ю строчку рейтинга вне зависимости от категории, сместив бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).