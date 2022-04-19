Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:42

Мухаммад обошел Люке в рейтинге UFC в полусреднем весе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

33-летний Белал Мухаммад (21-3) сместил Висенте Люке (21-8) с 5-й строчки рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над бразильцем единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) на UFC on ESPN 34 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.

Выше Мухаммада в рейтинге находятся только Гилберт Бернс (20-5), Хамзат Чимаев (11-0), Леон Эдвардс (19-3), Колби Ковингтон (17-3) и чемпион Камару Усман (20-1).

Также Дастин Порье (28-7) сместил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) с 7-й строчки рейтинга вне зависимости от категории.

Действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) поднялся на 11-ю строчку рейтинга вне зависимости от категории, сместив бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

Алджамейн Стерлинг
Камару Усман
Хамзат Чимаев
ММА
0
Читайте также
«Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мне плевать, легенда ты или нет». Кори Андерсон возмущен поведением Федора Емельяненко

Шавкат Рахмонов заключил с UFC новый контракт
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости