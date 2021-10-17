Кори Андерсон нокаутировал Райана Бэйдера в первом раунде на Bellator 268

Американец Кори Андерсон победил своего соотечественника Райана Бэйдера на турнире Bellator 268.

Андерсон нокаутировал соперника на первой минуте первого раунда. Благодаря победе Андерсон вышел в финал «Гран-при» Bellator в полутяжелом весе. В финале он встретится с победителем поединка Вадим Немков — Джулиус Англицкас, который также состоится сегодня.

На счету 32-летнего Андерсона 16 побед и 5 поражений в ММА, у 38-летнего Бэйдера 28 побед и 7 поражения, еще один бой признан несостоявшимся.