Кори Андерсон нокаутировал Райана Бэйдера в первом раунде на Bellator 268
06:36
Американец Кори Андерсон победил своего соотечественника Райана Бэйдера на турнире Bellator 268.
Андерсон нокаутировал соперника на первой минуте первого раунда. Благодаря победе Андерсон вышел в финал «Гран-при» Bellator в полутяжелом весе. В финале он встретится с победителем поединка Вадим Немков — Джулиус Англицкас, который также состоится сегодня.
На счету 32-летнего Андерсона 16 побед и 5 поражений в ММА, у 38-летнего Бэйдера 28 побед и 7 поражения, еще один бой признан несостоявшимся.
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