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Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Вадим Немков во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе
07:15
Вадим Немков. Фото Instagram
Вадим Немков. Фото Instagram
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Российский боец ММА Вадим Немков во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

В главном поединке турнира Bellator 268 россиянин победил литовца Джулиуса Англицкаса болевым приемом (кимура) в четвертом раунде.

На счету 29-летнего Немкова 15 побед и 2 поражения в ММА, у Англикаса 10 побед и 2 поражения. Немков вышел в финал «Гран-при», где встретится с американцем Кори Андерсоном.

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Иван Торопцев все материалы автора
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