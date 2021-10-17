Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе
Вадим Немков во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе
07:15
Российский боец ММА Вадим Немков во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
В главном поединке турнира Bellator 268 россиянин победил литовца Джулиуса Англицкаса болевым приемом (кимура) в четвертом раунде.
? @VadimNemkov comes away with the win and keeps his LHW title at #Bellator268.#BellatorLHWGP pic.twitter.com/i7wsz28CyV— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 17, 2021
На счету 29-летнего Немкова 15 побед и 2 поражения в ММА, у Англикаса 10 побед и 2 поражения. Немков вышел в финал «Гран-при», где встретится с американцем Кори Андерсоном.
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