Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец ММА Вадим Немков во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

В главном поединке турнира Bellator 268 россиянин победил литовца Джулиуса Англицкаса болевым приемом (кимура) в четвертом раунде.

На счету 29-летнего Немкова 15 побед и 2 поражения в ММА, у Англикаса 10 побед и 2 поражения. Немков вышел в финал «Гран-при», где встретится с американцем Кори Андерсоном.