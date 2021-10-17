Губерниев: «Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа»
Губерниев прокомментировал победу Минеева над Исмаиловым на AMC Fight Nights 105
06:34
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от главного поединка AMC Fight Nights 105 между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес занимательную речь. Спасибо парням за бой!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.
На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.
Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.
Читайте также
Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся: на этот раз Владимир не простил Магу
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю