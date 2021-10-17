Губерниев: «Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от главного поединка AMC Fight Nights 105 между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес занимательную речь. Спасибо парням за бой!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.

Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.