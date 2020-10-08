Кори Андерсон дебютирует в Bellator боем с 44-летним нокаутером

Бывший боец UFC Кори Андерсон проведет первый поединок в Bellator 5 ноября, его соперником станет Мелфин Манхуф из Нидерландов. Об этом в Twitter сообщил президент Bellator Скотт Кокер. Бой пройдет в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

На счету 31-летнего Андерсона 13 побед и 5 поражений в ММА (10-5 в UFC). У 44-летнего Манхуфа 32 победы (29 — КО/ТКО), 14 поражений и 1 ничья в ММА (4-3 в Bellator, 0-2 в Strikeforce). Он провел первый профессиональный бой в 1995 году.