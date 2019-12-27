«Корейский зомби» недоволен, что Магомедшарипов выше него в рейтинге UFC

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» недоволен своей позицией в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. На турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея) он победил легендарного Фрэнки Эдгара.

— Один ( Забит Магомедшарипов — прим «СЭ») победил бойца, который занимает 11-е место в рейтинге, второй (Брайан Ортега — прим. «СЭ») не выступал уже тринадцать месяцев, — написал Чон в своем Instagram. — Это же не рейтинг самых популярных бойцов. Я должен быть на втором месте.

32-летний кореец дебютировал в ММА 24 июня 2007 года, всего на его счету 16 побед и 5 поражений.