Корешков поднялся в рейтинге Bellator после победы над Ларкиным

Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) поднялся на четвертую строчку рейтинга Bellator в полусреднем весе после победы над Лоренцом Ларкиным (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии.

Впереди Корешкова только Майкл Пейдж (21-2), который не стал продлевать контракт с лигой и стал свободным агентом, Джейсон Джексон (16-4), Логан Сторли (14-2) и чемпион Ярослав Амосов (27-0).