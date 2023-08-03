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Сегодня, 11:48

Корешков поднялся в рейтинге Bellator после победы над Ларкиным

Давид Хачатрян
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Андрей Корешков.
Фото AFP

Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) поднялся на четвертую строчку рейтинга Bellator в полусреднем весе после победы над Лоренцом Ларкиным (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии.

Впереди Корешкова только Майкл Пейдж (21-2), который не стал продлевать контракт с лигой и стал свободным агентом, Джейсон Джексон (16-4), Логан Сторли (14-2) и чемпион Ярослав Амосов (27-0).

Рейтинг бойцов Bellator.
Андрей Корешков
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