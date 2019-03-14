Контракт между RCC и Емельяненко аннулирован

Исполнительный директор лиги RCC: Russian Cagefighting Championship Николай Клименко заявил, что Александр Емельяненко стал свободным агентом.

– С сегодняшнего дня Александр Емельяненко свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами, – сказал Клименко.

Следующий турнир организации – RCC6 – состоится 4 мая в Челябинске. Возглавит его Александр Шлеменко. Кто будет его соперником пока не известно. (Михаил Потапов)