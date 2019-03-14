Емельяненко проведет следующий бой 10 мая в Самаре

Российский боец ММА Александр Емельяненко, который ранее покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции, проведет следующий бой на турнире "Битва на Волге 11" 10 мая в Самаре, сообщил спортсмен в своем Инстаграме.

– Оппонента пока не знаю. Когда узнаю, кого буду бить, то обязательно вам сообщу. Хорошего дня, – сказал Емельяненко.

Ранее стало известно, что Емельяненко не примет участия в шестом турнире Russian Cagefighting Championship, который состоится 4 мая в Челябинске.

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