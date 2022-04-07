Disney в 2016 году мог купить UFC за 4,3 миллиарда долларов

Компания Disney несколько лет назад серьезно рассматривала вариант приобретения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), утверждает CNBC.

Переговоры шли в 2016 году и компании даже согласовали предварительные условия сделки, сумма которой составила бы 4,3 миллиарда долларов. Однако в последний момент руководство Disney отказалось от сделки, мотивировав свое решение тем, что компания, которая специализируется на производстве «семейного контента», не может работать с таким «кровавым и жестоким брендом».

Тогда UFC за 4 миллиарда долларов приобрели спортивное и продюсерское агентство WME-IMG и еще несколько компаний и инвестфондов.

В 2018 году Disney заплатила 1,5 миллиарда долларов за права на пять лет на телеканал UFC TV.