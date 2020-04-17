Конор поздравил Фергюсона со сгонкой веса и, кажется, сделал намек Хабибу

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поздравил Тони Фергюсона с удачной сгонкой веса. Фергюсон продолжал сгонять килограммы, несмотря на отмену турнира UFC 249, намеченного на 18 апреля.

«Поздравляю с прекрасной победой, Тони! Теперь ждем другого парня на весах», — написал Конор в Twitter.

Соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, однако он ранее заявил, что не может принять участие в бою из-за ограничения перемещения в связи с пандемией. Скорее всего, под «другим парнем» Конор имел в виду именно Хабиба. В 2017 году Хабибу стало плохо в сауне во время сгонки веса именно перед боем с Фергюсоном.

После отказа Хабиба на бой с Фергюсоном был заявлен Джастин Гэтжи.