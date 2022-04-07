Адесанья: «Чимаев зверь! Я впечатлен тем, что он делает»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) высоко оценивает заслуги Хамзата Чимаева (10-0), подчеркнув, что швед проявил себя только в полусреднем весе.

«Этот парень выступает в полусреднем весе, — сказал Адесанья в подкасте Майка Тайсона. — Да, он один раз дрался в среднем дивизионе, однако он провел бой против парня с низким рейтингом. Я подумал: «Давай, покажи мне что-нибудь».

Его последний бой был впечатляющим. Я могу сказать, что Чимаев, возможно, мне не нравится, но я впечатлен тем, что он делает. Я отдаю ему должное. Он зверь, но зверь в полусреднем дивизионе".

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.