Дана Уайт: «Махачев отказался драться с Дос Аньосом»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он хотел провести бой Рафаэль Дос Аньос — Ислам Махачев на UFC 272, однако российский боец отказался выходить на замену Рафаэлю Физиеву (11-1).

«Мы почти договорились, — сказал Уайт в интервью Barstool Sports. — Я подумал, что мы это сделали (нашли замену Физиеву. — Прим. «СЭ»). Когда я лег спать, то подумал, что все сделано. На следующее утро я проснулся и узнал, что они отказались [от боя с Дос Аньосом]. Понятия не имею, почему. Бой между Махачевым и Дос Аньосом был бы идеальным вариантом. Мы могли сделать это. Но Ислам отказался от боя».

Махачев прокомментировал слова Уайта об отказе от поединка в Twitter: «Дана, ты рано лег спать. Тебе нужно позже ложиться спать [чтобы сделать все дела]». Ранее Махачев закусился с Дос Аньосом в Twitter, заявив, что он пытался выйти на замену, но у Дос Аньоса «вновь не получилось».

Дос Аньос в последний раз дрался 14 ноября 2020 года на UFC Fight Night 182 против Фелдера. Бразилец выиграл раздельным решением судей. Махачев победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

(Давид Хачатрян)