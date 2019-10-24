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Конор Макгрегор: «Все знают, что Хабиб от меня бегает»

13:05
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве рассказал о реванше с Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб постоянно от меня бегает, но он не уйдет. Все дагестанцы знают, все чеченцы знают, что он избегает меня. Но я говорю, наш реванш неизбежен. Как только я выйду из этого зала, я буду тренироваться. До моего возвращения осталось 12 недель. Все это время я буду готовиться, никаких отвлекающих моментов, никакого алкоголя. Вы увидите максимально сконцентрированного Конора. И я приду за Хабибом, — сказал Макгрегор.

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