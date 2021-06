Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал спонсором поездки молодежной сборной Ирландии по ММА на чемпионат мира.

Как сообщает пресс-служба Федерации ММА Ирландии, Макгрегор оплатил проезд и проживание для 47 человек, а также заплатил вступительный взнос.

Турнир пройдет в Болгарии с 29 июня по 1 августа.

32-летний ирландец проведет третий поединок против Дастина Порье 10 июля в главном бою UFC 264.

