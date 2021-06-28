Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков отреагировал на возможный бой между рэпером Моргенштерном и бойцом ММА Александром Шлеменко.

«Я не верю, что он вообще способен драться, —приводит слова Минакова «Газета.Ru». — Он будет на этом много хайповать и раскручивать эту историю, а в конце просто сольется и найдет какой-то грамотный способ слезть с этого. Сейчас достаточно популярны два маленьких парня, Хасбик и Абдурозик, — вот в их случае история обоснована, потому что ребята зарабатывают деньги, для них это хорошая возможность. Они не могут полноценно работать, как их сверстники.

А что касается этого персонажа, сейчас популярна тема поп-ММА. Джиган туда полез — я к нему нормально отношусь, мы с ним лично знакомы и находимся в товарищеских отношениях. Но он хоть имеет связь со спортом, боксирует. А вот эта история — чисто хайповая тема, с которой он съедет, кто бы против него ни вышел».

28 июня Моргенштерн заявил о готовности выйти на бой против Шлеменко за 20 миллионов долларов.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.