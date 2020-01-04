«Он дрожит». Макгрегор считает, что Хабиб боится реванша с ним

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что нынешний обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов боится провести с ним реванш. 7 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом в бою за титул чемпиона UFC. После поражения Макгрегор, вернувшийся после паузы на бой по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, не провел ни одного поединка.

— Он дрожит, — цитирует MMA Junkie Макгрегора. — Этот человек дрожит. Он не хочет этого. Он не хочет этого. Вы поняли. Он боится не проиграть опять. Вот и все. Он боится. Все хотят этого. Дана Уайт хочет этого. Мы хотим этого он может бежать, но не может спрятаться. Я жду его.

На мой взгляд, я выиграл первый раунд. Я победил его 3:1. У него была хорошая позиция, но я победил 3:1. Что он делал в первом раунде? Во втором — посмотрите, как я его гонял. Он просто бегал. Ему повезло один раз попасть. Что произошло потом? Я выигрывал третий раунд и даже начало четвертого раунда. Все до этого удущающего приема.

31-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 боях, на счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения.