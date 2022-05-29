Конор Макгрегор рассказал, собирается ли он продолжать карьеру в боксе

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) считает, что в будущем он будет выступать на профессиональном ринге.

«Бокс — мой любимый вид единоборств, — приводит слова ирландца Sky Sports. — Я уже дрался в ринге, и хочу сделать это снова. Тем не менее следующий бой я проведу в UFC, потому что там я еще не закончил все свои дела. Я только начал. Но будьте уверены, что в будущем я буду блистать на профессиональном ринге».

Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) 26 августа 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.