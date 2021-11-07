«Эмоциональные бойцовские выходные». Макгрегор прокомментировал турнир UFC 268

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал шоу UFC 268. По его словам, боцы доставили ему огромное удовольствие.

«Эмоциональные бойцовские выходные. Если ты занимаешься этим спортом, побеждаешь, проигрываешь или добиваешься ничьей, то ты, черт побери, настоящий/ая мужчина или женщина. И никто не в праве сказать обратное. Поздравляю всех и спасибо за такое развлечение. Что за спорт! Что за игра! Что за жизнь! Спасибо всем», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, 11 июля 33-летний ирландец сломал ногу в первом раунде боя с Порье на турнире UFC 264. На его счету 22 победы и шесть поражений в MMA.

Недавно Макгрегор провел первую полноценную тренировку.