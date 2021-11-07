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«Эмоциональные бойцовские выходные». Макгрегор прокомментировал турнир UFC 268

12:13
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал шоу UFC 268. По его словам, боцы доставили ему огромное удовольствие.

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«Эмоциональные бойцовские выходные. Если ты занимаешься этим спортом, побеждаешь, проигрываешь или добиваешься ничьей, то ты, черт побери, настоящий/ая мужчина или женщина. И никто не в праве сказать обратное. Поздравляю всех и спасибо за такое развлечение. Что за спорт! Что за игра! Что за жизнь! Спасибо всем», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, 11 июля 33-летний ирландец сломал ногу в первом раунде боя с Порье на турнире UFC 264. На его счету 22 победы и шесть поражений в MMA.

Недавно Макгрегор провел первую полноценную тренировку.

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Роман Шишов все материалы автора
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