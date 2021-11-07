Колби Ковингтон: «Не могу уважать Усмана. Он трусливый читер»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не изменил своего отношения к Камару Усману.

«Я не могу уважать его, — сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции, — Вы же сами видели, весь его живот в следах от инъекций. Он не чистый боец. Я чистый боец. Чистая американская сталь и извращенная сексуальная привлекательность. Простой парень из пригорода Серстон, Спрингфилд, который продал аншлаг в MSG, сделал астрономические цифры по PPV. Все это продал именно я.

Он трусливый читер, я не уважаю его. Даже сегодня он держал меня за перчатку, когда мы боролись у сетки. А когда я прошел в ноги в первом раунде, он два раза ударил меня по затылку. Вы должны понимать, что от ударов по затылку сразу же начинает кружиться голова. Это влияет на тебя. Я просил Мираглиоту до боя: «Не давай ему бить меня по затылку». И только начался бой, он сразу же начал бить туда. Да, после боя я пожал ему руку, было немного уважения, но это ничего не меняет — он человек, который срезает углы. Я никогда не срезал углы, пришел к тому, что у меня есть, длинной дорогой — через кровь, пот и слезы. Если это первый номер PFP... Окей, я выдал таких два боя с ним, выиграл кучу раундов, где моя фамилия в рейтинге PFP? А, да, меня же все ненавидят".

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.