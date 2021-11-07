Хасбик будет секундантом Джейка Пола в бою с Томми Фьюри

Американский блогер Джейк Пол сообщил, что во время его поединка с боксером Томми Фьюри в его углу будет находиться блогер из Махачкалы Хасбулла Магомедов (Хасбик).

«Да, это подтверждено. Хасбулла будет в углу и будет помогать мне в тренировочном лагере. Мне пришлось взять с собой это смертельное оружие. Хасбулла против Тайсона Фьюри. Посмотрим, кто из них лучший тренер», — приводит слова Пола FightHype.com.

Поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри пройдет во Флориде 18 декабря.

Томми Фьюри — младший сводный брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который в ночь на 10 октября в Вегасе проведет трилогию с Деонтеем Уайлдером. На счету 22-летнего Томми 7 побед в 7 поединках.

В этом году 24-летний Джейк Пол в боксерских поединках нокаутировал экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена и победил раздельным решением судей экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.