Конор Макгрегор показал видео, на котором ест пчел
20:59
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал серию новых видео в Instagram. 31-летний ирландский боец показал подписчикам, как ест сушеных пчел.
Макгрегор доставал насекомых из пластиковой банки. В один момент спортсмен опрокинул на себя содержимое, а затем съел несколько пчел.
Ранее Макгрегор принял вызов на бой от экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы.
В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.
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