Конор Макгрегор показал видео, на котором ест пчел

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал серию новых видео в Instagram. 31-летний ирландский боец показал подписчикам, как ест сушеных пчел.

Макгрегор доставал насекомых из пластиковой банки. В один момент спортсмен опрокинул на себя содержимое, а затем съел несколько пчел.

Ранее Макгрегор принял вызов на бой от экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы.

В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.