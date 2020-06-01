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Конор Макгрегор показал видео, на котором ест пчел

20:59
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал серию новых видео в Instagram. 31-летний ирландский боец показал подписчикам, как ест сушеных пчел.

Макгрегор доставал насекомых из пластиковой банки. В один момент спортсмен опрокинул на себя содержимое, а затем съел несколько пчел.

Ранее Макгрегор принял вызов на бой от экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы.

В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.

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