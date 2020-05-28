Конор Макгрегор принял вызов на бой от Андерсона Силвы

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в своем Twitter. 31-летний ирландский боец принял вызов на бой от другого экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы.

Ранее Силва предложил Макгрегору провести поединок в промежуточной весовой категории.

«Я принимаю (вызов)», — написал в Twitter Конор.

В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.

У 45-летнего Силвы — 34 победы и 10 поражений в ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.