Конор Макгрегор принял вызов на бой от Андерсона Силвы
17:17
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в своем Twitter. 31-летний ирландский боец принял вызов на бой от другого экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы.
Ранее Силва предложил Макгрегору провести поединок в промежуточной весовой категории.
«Я принимаю (вызов)», — написал в Twitter Конор.
В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.
У 45-летнего Силвы — 34 победы и 10 поражений в ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.
I accept. https://t.co/HYqF132EvZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 28, 2020
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