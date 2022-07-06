Конор Макгрегор прокомментировал эффектные уклоны Физиева. Физиев ответил

Макгрегор отреагировал на видео, на которых Физиев, подобно Нео из «Матрицы», уходит от ударов ногами

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на видео, на которых 10-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (11-1), подобно Нео из «Матрицы», эффектно уходит от ударов ногами.

«Это круто. Но нужно ударить его не с разворота, а акс-киком [топором], — написал Макгрегор в Twitter. — Тогда его лицо съест твою пятку. Говорю вам, если он так уклоняется от ударов, то используйте акс-кик».

В ответ Физиев написал: «Конор, приглашаю тебя в Tiger Muay Thai, где мы научим тебя правильно бить ногой и чекать удары, чтобы ты больше не мог жить в мире фантазий и думать, что в этой ситуации ты можешь нанести акс-кик».

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.