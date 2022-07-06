Шлеменко: «Считаю, наш бой с Исмаиловым достаточно раскачан. Люди ждут»

Александр Шлеменко оценил ажиотаж вокруг его поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Не знаю, как у Маги, а у меня как никогда много людей спрашивают: когда будет бой с Исмаиловым? Может, вокруг боя нет специального шума, каких-то закидонов, стычек, как у Маги было с Минеевым. Но ведь и арена, пойми, не резиновая. А люди ждут этот бой. Я же знаю. Не обманываю, пуха не накидываю. Говорю, как есть. Конечно, можно у Володи спросить, как часто у него спрашивали, но мне постоянно пишут, задают вопросы. Люди ждут. Считаю, бой раскачан.

Поединок Шлеменко и Исмаилова запланирован на 27 августа, он состоится в Екатеринбурге в рамках турнира промоушена RCC.