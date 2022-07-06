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Шлеменко: «Считаю, наш бой с Исмаиловым достаточно раскачан. Люди ждут»

Шлеменко оценил ажиотаж вокруг его боя с Исмаиловым
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Шлеменко оценил ажиотаж вокруг его поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Не знаю, как у Маги, а у меня как никогда много людей спрашивают: когда будет бой с Исмаиловым? Может, вокруг боя нет специального шума, каких-то закидонов, стычек, как у Маги было с Минеевым. Но ведь и арена, пойми, не резиновая. А люди ждут этот бой. Я же знаю. Не обманываю, пуха не накидываю. Говорю, как есть. Конечно, можно у Володи спросить, как часто у него спрашивали, но мне постоянно пишут, задают вопросы. Люди ждут. Считаю, бой раскачан.

Поединок Шлеменко и Исмаилова запланирован на 27 августа, он состоится в Екатеринбурге в рамках турнира промоушена RCC.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-07-06-shlemenko-u-menya-kak-nikogda-mnogo-lyudey-sprashivayut-kogda-boy-s-ismailovym-lyudi-zhdut-schitayu-poyedinok-raskachan
Александр Шлеменко
UFC
ММА
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