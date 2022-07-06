Шлеменко о поединке с Исмаиловым: «Не собираюсь что-то выдумывать, буду тупо прессовать Магу»

Российский боец Александр Шлеменко рассказал, как собирается проводить поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Скажу, как есть. Не собираюсь что-то выдумывать. Планирую просто тупо прессовать Магу, и все. Прессовать, прессовать, прессовать. Главное с Магой — не давать ему работать так, как ему удобно. Он на вас налетел, вы отбились, либо выдержали натиск вторым номером и стоите ждете, пока он отдышится и снова кинется. Это не работает с Магой. Посмотрите на Вову Минеева. Пусть не в первом раунде, но он по чуть-чуть начинал отвечать, когда сам хотел, а не тогда, когда Мага ждал. И что мы видели? У него не было слишком больших проблем. А посмотри на Ваню Штыркова или Артема Фролова. Они неплохо дрались, но работали вторым номером, а Маге только это и нужно. Он налетел, серию пробил, и отошел. Подышал, походил... Потом опять: налетел, пробил, и снова отошел подышать», — приводит Sport24 слова Шлеменко.

Боец подчеркнул, что будет использовать слабые стороны Исмаилова в поединке с ним.

«Мне кажется, Мага сильный, но он забывает, что сила быстро заканчивается. Особенно, когда соперник не падает. Если ты бьешь человека, и он падает — это одно. А если ты бьешь, но он стоит... Бьешь сильнее, а он продолжает стоять — неизбежно будешь ломаться ты сам. И его это ждет. Видел, он говорит, мол, я усну, когда меня будут душить, у меня есть дух и так далее... Извини, Мага, но я видел твои бои. И с Вовой Минеевым тоже видел. Это главные показатели для меня были. В общем, буду использовать твои слабые стороны. А они у тебя есть», — добавил Шлеменко.

Поединок Шлеменко и Исмаилова запланирован на 27 августа, он состоится в Екатеринбурге в рамках турнира промоушена RCC.