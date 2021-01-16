Конор Макгрегор: «Хабиб боится драться со мной. И я не виню его за это»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор заявил в интервью ESPN, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов боится боя с ним.

«Думаю, он боится драться со мной. Да я в этом чертовски уверен. Но я не виню его. В ту ночи я дрался с его лучшей версией, а он — с моей худшей», — сказал Макгрегор.

24 января рано утром по московскому времени Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.

Хабиб завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В пятницу у него состоялась встреча с президентом UFC Даной Уайтом, где должна была обсуждаться возможность возвращения Нурмагомедова в октагон. Итоги встречи еще не известны.