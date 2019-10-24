Конор атакует Хабиба: «Он не дерется за Россию и не поднимает флаг»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не поднимает флаг, а, значит, не представляет Россию.

— Вы видели, чтобы Хабиб поднимал российский флаг? Я ни разу не видел, чтобы он делал это, — сказал Макгрегор. — Его отец ждет этого боя, а он нет. Он боится рисков, поэтому не сможет долго бороться.

Это будет матч-реванш. Все знают, кто такие дагестанцы, они бегут, боятся. Хабиб скрывается. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции. Это в его природе. Но я до него доберусь.

Провокации от его команды? Они здесь? Я не вижу здесь никого. Ну, где он сейчас? Он, наверное, и не в стране вовсе. Я сюда прилетел, а он улетел.