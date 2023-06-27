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Сегодня, 09:50

Комментатор UFC назвал одну из причин поражения Дариуша Оливейре

Давид Хачатрян
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Джон Аник, комментатор UFC, заявил, Бенил Дариуш, возможно, проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) из-за того, что он готовился к поединку в присутствии своих детей.

«Похоже, что его [Дариуша] сильный бойцовский IQ и его инстинкты не работали в тот вечер, когда они ему больше всего были нужны. Было интересно наблюдать за ним в неделю боя. С ним в зале были его дети, и я не уверен, что это раскрывает в нем первобытное состояние. Я допускаю, что, возможно, эту часть бойцовской недели Бенеил Дариуш хотел бы вернуть и переделать», — сказал Аник в своем подкасте.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Бенеил Дариуш
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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