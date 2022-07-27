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Сегодня, 11:52

Команда Дастина Порье подтвердила, что боец проведет следующий поединок с Майклом Чендлером

Давид Хачатрян
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Команда второго номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье (28-7) сообщила, что наиболее вероятным следующим соперником бойца станет пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7).

«Похоже, следующим оппонентом Дастина будет Майкл Чендлер. Майкл говорит, что хочет устроить войну, поэтому мы готовы ему ее дать», — приводит слова команды Порье журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в прошлом поединке победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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