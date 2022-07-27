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Дана Уайт — о дорогом подарке блогеру: «Я распоряжаюсь своими деньгами так, как я хочу»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт ответил на критику людей и бойцов, которые остались недовольными его подарком в размере 250 тысяч долларов автору YouTube-канала Nelk Boys Кайлу Форджарду.

«Прежде всего, все, кто критикует в Сети меня за этот поступок, — идите на *** [к черту], — сказал Уайт в интервью Пэту Макафи. — Я распоряжаюсь своими деньгами так, как я этого хочу. Nelk Boys никогда меня ни о чем не просили, и Кайл многое для меня сделал. Поверьте, те 250 тысяч долларов, что я ему подарил на день рождения, ничто по сравнению с тем, что он для меня сделал. Не считайте чужие деньги, а занимайтесь своими делами!»

Как только видео с вручением подарка Уайта Форджарду появилось в сети, многие люди раскритиковали его за то, что он платит своим бойцам гораздо меньше денег, чем он подарил на день рождения блогеру.

Источник: https://youtube.com/shorts/Lim5DqUgc7w?feature=share
Дана Уайт
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