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Сегодня, 11:50

Усман Нурмагомедов возглавил рейтинг легковесов Bellator

Давид Хачатрян
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26-летний российский проспект легчайшего веса Усман Нурмагомедов (15-0) как никогда близок к бою за титул Bellator против действующего чемпиона легкого дивизиона Патрики Фрейре (24-10). Нурмагомедов поднялся с третьей на первую строчку рейтинга легкого дивизиона.

В прошлом бою Нурмагомедов одолел американца Кристофера Гонсалеса (7-2) сабмишном в первом раунде. Поединок шел 2 минуты 54 секунды. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне, США.

В Bellator Нурмагомедов провел четыре поединка.

Усман Нурмагомедов
ММА
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