Адесанья признался, за кого он будет болеть в бою Чимаева и Бернса

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) заявил, что в предстоящем поединке между Гилбертом Бернсом (20-4) и Хамзатом Чимаевым (10-0) он будет болеть за бразильского бойца.

«Я хорошо знаю Бернса. Этот парень не шутка, он очень опасен, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Я рад, что он поднялся в полусредний вес, потому что это его вес. Бернс хорош, но он пропускает удары. Справедливости ради все пропускают удары, но у Бернса в кулаках есть дикая мощь. Знаешь, я буду болеть за него. Думаю, что он может выиграть».

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.