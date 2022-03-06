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Сегодня, 08:34

Рафаэль Дос Аньос не падает в нокдаун 30 боев в UFC подряд

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос победил Ренато Мойкано единогласным решением в со-главном событии вечера UFC 272.

Победа для бразильца стала 20-й в промоушене, он стал 10-м бойцом в истории организации, кто смог достигнуть отметки в 20 выигрышей.

Также Дос Аньос уже 30-й бой кряду не падает в нокдаун. Последний раз он падал от удара в ноябре 2008-го в поединке против Джереми Стивенса.

В июле 2016-го Дос Аньос был нокаутирован Эдди Альваресом, но финиш произошел в виде стоячего ТКО, бразилец не упал от ударов.

UFC
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