Колби Ковингтон: «Хочу стать чемпионом мира по покеру»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал о своем увлечении покером.

«Во мне очень силен дух соперничества, поэтому? даже когда я отдыхаю, я ищу, в чем можно посоревноваться, — сказал Ковингтон в интервью Ларе Трамп. — Больше всего люблю играть в покер. Я бы хотел стать чемпионом мира по покеру — круто стать первым чемпионом мира в двух настолько разных видах спорта. В покере силен элемент случайности, но и очень много строится на математике и понимании игры. Да и когда я играю, мой мозг освобождается от стресса, который мне приносят бои».

В официальном профиле Ковингтона на популярном статистическом сайте по покеру TheHendonMob указано, что за все время офлайн-турниров он заработал общую сумму в 61 537 ljkkfhjd. Это 37 245-е место в списке самых прибыльных игроков на официальных турнирах по покеру.

6 ноября Ковингтон подерется с Камару Усманом на UFC 268.