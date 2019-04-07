Кокляев - Емельяненко: "Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах"

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, ранее принявший вызов бойца смешанного стиля Александр Емельяненко, в своем Инстаграме сделал пост по поводу предстоящего поединка. По словам спортсмена, его задача минимум – уйти с ринга на своих ногах.

– "Я хотя бы попытался , черт возьми . Хотя бы попробовал." (с) Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах. О задаче максимум мы оба узнаем на пресс-конференции после боя, – написал Кокляев.

P. S. Со сборов перед Олимпиадой 2004 года меня отправили домой, дома мы встретились с моим первым гуру в силовом экстриме Эльбрусом. В его команде я вырос, став сильнейшим силачом России, и результаты мои по сей день не превзойдены, остальное можно загуглить .

В то время в 2004 на глаза попался фильм "Пролетая над гнездом кукушки", и именно эта сцена в видео радикально повлияла на мое решение удариться в силовой экстрим, и в сезоне-2005 я вошел в тройку сильнейших людей планеты.

Понятно, что железо – это не бои, но слов из песни не убрать, мир сегодня напоминает дурку, буду играть по правилам мира, буду готовиться к бою, сохраняя веру и благоразумие в душе. По этому всех православных с Благовещением, окончанием четвертой седьмицы и продолжением Великого поста. Саша, я слежу за тобой.

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