Кокляев - Емельяненко: "Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах"

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, ранее принявший вызов бойца смешанного стиля Александр Емельяненко, в своем Инстаграме сделал пост по поводу предстоящего поединка. По словам спортсмена, его задача минимум – уйти с ринга на своих ногах.
– "Я хотя бы попытался , черт возьми . Хотя бы попробовал." (с) Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах. О задаче максимум мы оба узнаем на пресс-конференции после боя, – написал Кокляев.
P. S. Со сборов перед Олимпиадой 2004 года меня отправили домой, дома мы встретились с моим первым гуру в силовом экстриме Эльбрусом. В его команде я вырос, став сильнейшим силачом России, и результаты мои по сей день не превзойдены, остальное можно загуглить .
В то время в 2004 на глаза попался фильм "Пролетая над гнездом кукушки", и именно эта сцена в видео радикально повлияла на мое решение удариться в силовой экстрим, и в сезоне-2005 я вошел в тройку сильнейших людей планеты.
Понятно, что железо – это не бои, но слов из песни не убрать, мир сегодня напоминает дурку, буду играть по правилам мира, буду готовиться к бою, сохраняя веру и благоразумие в душе. По этому всех православных с Благовещением, окончанием четвертой седьмицы и продолжением Великого поста. Саша, я слежу за тобой.
"Я хотя бы попытался , чёрт возьми . Хотя бы попробовал." (с) Саня @alexemelyanenko , моя задача минимум, в бое с тобой, уйти с ринга на своих ногах , о задаче максимум мы оба узнаем на пресс-конференции после боя. PS Со сборов перед олимпиадой 2004 меня отправили домой , дома мы встретились с моим первым гуру в силовом экстриме Эльбрусом @elbrus_nigmatullin , в его команде я вырос ,став сильнейшим силачом России , и результаты мои по сей день не превзойдены , остальное можно загуглить . В то время в 2004-ом на глаза попался фильм "Пролетая над гнездом кукушки" , и именно эта сцена в видео радикально повлияла на моё решение удариться в силовой экстрим , и в сезон 2005 я вошёл в тройку сильнейших людей планеты . Понятно , что железо , это не бои , но слов из песни не убрать , мир сегодня напоминает дурку , буду играть по правилам мира , буду готовиться к бою ,сохраняя веру и благоразумие в душе . По этому всех православных с Благовещением , окончанием четвёртой седьмицы и продолжением Великого поста. Саша , я слежу за тобой 🧹#Мыпобедим