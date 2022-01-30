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Сегодня, 12:12

Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по ММА

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по ММА.

По итогам чемпионата мира, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ), российские спортсмены завоевали 18 золотых медалей.

«Стоит подчеркнуть особенности многоэтапного отбора чемпионата России. Этот вид спорта на протяжении 10-лет является топовым видом единоборств. То, что ребята проходят постоянно отбор — это их закаляет и дает большой опыт по сравнению со своими оппонентами, у которых нет такого длинного пути для того, чтобы приехать сюда. То как грациозно наши ребята обыгрывают своих соперников говорит о том, что они и тренерский состав постоянно растут. Хочу сердечно всех поздравить и поблагодарить за проделанную огромную работу», — приводит пресс-служба Союза ММА России Радмир Габидуллин.

Российская команда выступила на турнире под нейтральным флагом MMA Union и заработала 38 медалей (18 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых), заняв первое место в командном протоколе.

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