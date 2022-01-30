Кокер объяснил, почему следующим соперником Бейдера стал Конго, а не Федор Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер объяснил, почему следующим соперником Райана Бейдера, выигравшего у Валентина Молдавского, стал Чейк Конго, а не Федор Емельяненко.

"Мы достаточно долгое время пытались свести их снова. Турнир в Париже пройдет за неделю до ивента в Лондоне. План заключался в том, что победитель боя Бейдер — Молдавский сразится с Чейком Конго. Федор до боя [Бейдера и Молдавского] сказал мне: "Если победит Бейдер, то я хотел бы сразиться за пояс“. Я ему ответил, что Конго сразится с победителем в Париже, а дальше посмотрим. После турнира в Париже до июля останется не так много времени, поэтому посмотрим. Знаете, у нас сумасшедший, подвижный бойцовский бизнес, так что просто подождем", — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator 273.

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей в главном событии Bellator 273 в США.

Турнир Bellator в Париже с участием Бейдера и Конго состоится 6 мая.